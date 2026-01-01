Chivas mantuvo el invicto y la marca perfecta en la Liga MX, al vencer de visita en el estadio Alfonso Lastras 3 goles por 2 al Atlético de San Luis, al continuar la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Que además le mantiene como líder ahora con 12 puntos, producto de sus cuatro victorias. El juego resultó vistoso para los aficionados que llenaron el estadio.

Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Armando González, marcaron los goles en el triunfo del Guadalajara; el brasileño Joao Pedro, descontó con un doblete por los potosinos. (Por Martín Navarro Vásquez)