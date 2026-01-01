El Atlas logró su tercer triunfo del semestre al imponerse un gol por cero al Mazatlán en el estadio Jalisco. El serbio Djuka hizo el único gol del encuentro, que pone a los Zorros con 9 unidades ya en los primeros lugares de la clasificación.
Cabe mencionar que el equipo Rojinegro tuvo la baja por lesión de Camilo Vargas y en su lugar estuvo en el marco el juvenil Antonio Sánchez. A la afición no le gusta que Atlas terminara sufriendo y pese al triunfo al final hubo algunos abucheos. (Por Martín Navarro Vásquez)
Atlas sufre, pero vence 1-0 a Mazatlán y suma su tercera victoria en la Liga MX
