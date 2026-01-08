El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, anunció su lista de convocados para los primeros juegos amistoso del año contra Panamá en la capital canalera el día 22 de este mes y ante Bolivia el 25 en Santa Cruz de la Sierra.

El Tri afrontará esta gira sin jugadores que militan en Europa y en la lista destacan 8 elementos de las Chivas: Raúl “Tala” Rangel, Armando González, Ángel Sepúlveda, Richard Ledezma, Bryan el “Cotorro” González, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Roberto el “Piojo” Alvarado.

También aparecen; el defensa Eduardo Águila del San Luis, Everardo López de Toluca. Iker Fimbres del Monterrey, Denzell García de Bravos de Juárez, Kevin Castañeda de Xolos y Obed Vargas del Seattle Sounders, en una lista de 27 convocados.

Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos).

Defensas: Richard Ledezma (Chivas). Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), y Bryan González (Chivas).

Medios: Luis Romo (Chivas), Érik Lira (Cruz Azul), Denzell García (Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Chivas), Diego Lainez (Tigres),Roberto Alvarado (Chivas) y Gilberto Mora (Tijuana).

Delanteros: Ángel Sepúlveda (Chivas), Germán Berterame (Monterrey) y Armando González (Chivas). (Por Manuel Trujillo Soriano)