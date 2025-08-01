La bancada del PAN en la Cámara de Diputados, encabezada por el vice coordinador, Héctor Saúl Téllez, exige al Banco de México modificar las acciones que llevó a cabo en 2025 para contener la inflación.

“El relajamiento prematuro de tasas durante el 2025 fue un error grave que generó exceso de liquidez, mantuvo la inflación subyacente en 4.3 por ciento, y esto erosionó la confianza de mercados y analistas. Exigimos un golpe de timón urgente, revertir este relajamiento, subir la tasa de referencia o al menos pausar de forma sólida cualquier recorte adicional hasta que la inflación converja con los verdaderos objetivos inflacionarios”.

Lo anterior, luego que la calificadora internacional Moody’s Analytics emitiera un análisis en el que considera que la credibilidad de Banxico está erosionada por su intento de complacer al actual gobierno. (Por Arturo García Caudillo)