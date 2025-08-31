Las Chivas del Guadalajara sumaron su cuarta derrota en 6 partidos al caer anoche en su estadio 2-1 ante Cruz Azul. La Máquina mantuvo su etiqueta de invicto al imponerse con goles de José Paradela y Rodolfo Rotondi por las Chivas descontó Diego Campillo. El entrenador Gabriel Milito dijo que no renunciará ni al equipo ni al estilo de juego.

“Quédese tranquilo que no voy a renunciar perdón que le interrumpa la pregunta, aprendí de esos errores y no renuncio No renuncio por nada en el mundo, voy a renunciar solamente el día que sienta que mi equipo necesita escuchar otra canción, pero el quipo siento que la canción que escucha les gusta”.

Con el triunfo, Cruz Azul llego a 17 puntos y es sublíder en la clasificación general junto con América. El “Rebaño” por su parte ocupa el antepenúltimo lugar de la tabla con solo 4 puntos de los 18 que ha disputado. (Por Manuel Trujillo Soriano)