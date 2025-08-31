Los atletas africanos dominaron la edición 42 del Maratón de la Ciudad de México que se corrió esta mañana, inició en el Estadio Olímpico México 68 de CU y terminó su recorrido al Zócalo capitalino con el triunfo del etíope Tadu Abate con tiempo extraoficial de 2:11,17.

Y en femenil se impuso Bekelech Gudeta con tiempo de 2hrs 28 minutos y 34 segundos.

Participaron 30 mil corredores y Los ganadores se llevaron un premio de 20 mil dólares cada uno. (Por Manuel Trujillo Soriano)