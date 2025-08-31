Los atletas africanos dominaron la edición 42 del Maratón de la Ciudad de México que se corrió esta mañana, inició en el Estadio Olímpico México 68 de CU y terminó su recorrido al Zócalo capitalino con el triunfo del etíope Tadu Abate con tiempo extraoficial de 2:11,17.
Y en femenil se impuso Bekelech Gudeta con tiempo de 2hrs 28 minutos y 34 segundos.
Participaron 30 mil corredores y Los ganadores se llevaron un premio de 20 mil dólares cada uno. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Los etíopes Tadu Abate y Bekelech Gudeta ganan el Maratón de la CDMX
Los atletas africanos dominaron la edición 42 del Maratón de la Ciudad de México que se corrió esta mañana, inició en el Estadio Olímpico México 68 de CU y terminó su recorrido al Zócalo capitalino con el triunfo del etíope Tadu Abate con tiempo extraoficial de 2:11,17.