Las Chivas sumaron 4 victorias consecutivas al derrotar 2-0 al Mazatlán con goles de la “Hormiga” y Bryan González con lo que llegaron a 20 puntos y ascienden al octavo sitio en la clasificación general y se mantienen en la pelea por calificar.

El entrenador Gabriel Milito destacó la actuación de Armando González, quien llegó a 7 tantos en el torneo y es el mexicano mejor ubicado en la tabla de goleo.

“Hicimos un muy buen primer tiempo donde pudimos meter dos goles y establecer la ventaja en el resultado, creo que en el juego también existía una diferencia para llegar al descanso con 2-0 e incluso con algún gol más por lo tanto, considero que hicimos un partido muy serio como teníamos que hacerlo y nos pone muy contento que la “Hormiga” siendo hoy nuestro nueve que inicia los partidos esté con esta racha goleadora, necesitamos mucho de sus goles son muy importantes los goles que viene marcando”.

Paulinho del Toluca es el líder de los rompe redes en el torneo con 10 anotaciones, le siguen Joao Pedro Geraldino de San Luis con 9, Germán Berterame de Monterrey con 8 y luego aparece la “Hormiga” González con 7, empatado con Juan Brunetta de Tigres. (Por Manuel Trujillo Soriano)