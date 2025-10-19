Cruz Azul amanece de sublíder general tras remontar el marcador para derrotar 2-1 al América en CU. Las Aguilas abrieron el marcador al minuto 30 con gol de Paul Rodríguez y la Máquina le dio la vuelta con tantos de Gabriel el “Toro” Fernández y José Riveiro. El entrenador de América, André Jardine, reconoció que su equipo no estuvo a la altura del juego.

“Primero hay que dar el mérito a Cruz Azul que para mi nos ganó por sus méritos hoy fue un justo vencedor del partido, pero la deficiencia en la preparación del partido nos costó a nosotros el partido porque no vi al América que veníamos viendo, estamos muy lejos de lo que queremos ver del equipo y tiene mucho que ver la preparación que tuvimos que fue bastante deficiente”.

Con el Triunfo el equipo de la Noria llegó a 28 puntos y se coloca a 3 unidades del líder Toluca.

Por su parte, Monterrey y Pumas empataron a un gol en la Sultana del Norte. Alan Medina puso al frente al equipo de la UNAM y Sergio Ramos de Penal igualó por los Rayados. (Por Manuel Trujillo Soriano)