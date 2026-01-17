Chivas logró su tercer triunfo del Torneo Clausura 2026 y con marca perfecta se mantiene en la cima de la clasificación de la Liga MX con 9 unidades tras vencer 2 goles por 1 a Gallos Blancos, ante una buena entrada en el estadio Akron. El equipo de Gabriel Milito se mantiene intratable en el año, luego de una semana donde fue noticia al ser base de la Selección Mexicana con un total de ocho jugadores convocados.

Los goles del triunfo fueron de Armando González y Roberto Alvarado. Mateo Coronel a nueve del final descontó por los queretanos. Mientras el Rebaño está en la cima, los Gallos se quedan con una sola unidad. (Por Martín Navarro Vásquez)