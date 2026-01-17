En Aguascalientes los Rojinegros del Atlas consiguieron un triunfo de oro, al derrotar a Necaxa un gol por cero en la continuación de la fecha 3 de la Liga MX.

La única anotación fue obra de Alfonso González, quien así logra su primer tanto en su segunda etapa como Rojinegro, luego de que el torneo pasado se fue en blanco.

Por cierto que ambos jugaron todo el segundo tiempo con 10 jugadores, por las expulsiones de Julián Carranza por los Rayos y Paulo Ramírez por los Zorros.

Atlas llega a seis unidades y Necaxa se queda en tres. (Por Martín Navarro Vásquez)