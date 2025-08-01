Chivas logró por fin ganar en la Leagues Cup. Lo hizo este jueves al vencer 2-1 al Cincinnati, en el cierre de la primera ronda, donde ambos equipos se quedaron fuera de la segunda ronda. Un final decoroso para los tapatíos al quedarse cerca de zona de clasificación.

Efraín Juárez de penal y Armando la “Hormiga” González, fueron los anotadores para el triunfo Rojiblanco.

Chivas cerró con un total de 5 puntos y finalizó en el sexto sitio de la clasificación, donde solo los primeros cuatro lograron avanzar en el torneo.

“A veces se analiza todo en función del resultado. Yo no yo no caigo en esa trampa de que cuando gana está todo bien y cuando pierdes está todo mal, que es lo más fácil y es lo que ocurre habitualmente. Sobre todo en los medios de comunicación, que se amparan en el resultado. Bueno, obviamente que el resultado es lo más importante, pero para conseguir resultados hay que hay que jugar. ¿Y de qué manera lo haces? Eso para mí tiene mucho valor. Y el equipo lo hizo muy bien”, dijo un tanto molesto Gabriel Milito, técnico del Guadalajara, al preguntarle si era fracaso que no clasificaran. (Por Martín Navarro Vásquez)