Chivas llegó a 4 triunfos en fila al vencer en el estadio Akron 2 goles por 0 a los Gallos Blancos del Querétaro, al continuar la fecha 16 de la Liga MX.

Los goles fueron de Gilberto Sepúlveda y Roberto Alvarado.

Fernando Gago técnico de Chivas habla del momento del equipo. “Nunca vas a estar satisfecho. Siempre tratamos de buscar algo positivo, algo negativo, porque hay cosas que mejorar, aunque el resultado sea bueno, hay cosas que no sean del todo bien, errores de un balón detenido, un montón de aspectos para seguir trabajando. Creo que la perfección en el futbol no existe”.

El Guadalajara llegó así a 28 puntos y hasta la última jornada define si clasifica directo a la Liguilla o va al Play In. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: Chivas)