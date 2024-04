Los Pumas se quedaron con el clásico capitalino al vencer 2-1 a las Águilas del América en la cancha de CU dentro de la penúltima fecha de la Liga MX.

Ulises Rivas y Leo Suarez anotaron para el excelente triunfo de la UNAM. Por América que terminó con 10 por expulsión de Brian Rodríguez, descontó Henry Martín.

El técnico de Pumas Gustavo Lema señaló que sus jugadores hicieron un gran partido. “Totalmente es una caricia a los palos recibidos, que no digo que son injustos, pero a veces son apresurados. Tenemos un gran plantel y al inicio del torneo dijimos que no debíamos tener problemas de lesiones porque se nos va a complicar competir. Luego volvimos a la solidez y éste es un gran partido. El estadio fue una cosa espectacular y de qué forma le devuelves a la gente, con esta entrega”.

Por su parte André Jardine se quejó del arbitraje: “No me gusta hablar de arbitraje, me gusta analizar el partido, es un tema que influye en el marcador, en la forma en la que el juego transcurre, dejamos claro que somos un equipo que va a jugar siempre en la pelota, que busca competir con los rivales de forma leal, no vas a ver nuestro equipo a ser desleales, no concordamos con eso, en partidos como Clásicos, el árbitro debe tener un pulso muy firme, los jugadores se calientan y se sienten injusticias, las ven y se hacen más agresivos, pasa un poco por no controlar los nervios por decisiones arbitrales, creo que no había pasado, la roja es indudable, hubiéramos controlado todo”.

Pumas llegó a 26 puntos y amarró el lugar en el Play In mientras que América con 32 es líder de la clasificación. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: Pumas)