Nuevamente con 7 bajas, Chivas tendrá actividad en la Liga MX, cuando al iniciar la fecha 11 visite al Puebla en el estadio Cuauhtémoc.

El Guadalajara que viene de vencer a Necaxa sigue con las bajas por lesión del Chicharito Hernández, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado, Alan Mozo y Daniel Aguirre. Además tendrá también las ausencias de Hugo Camberos y Yael Padilla por estar con la Selección Sub 20. Lo bueno es que regresa tras un juego de suspensión Fernando González.

El Rebaño llega al juego con 11 unidades mientras que los Camoteros suman solo 5, como el peor club del Torneo de Apertura 2025.

Chivas podría repetir formación y espera que brillen nuevamente los juveniles que le llevaron al triunfo ante Necaxa. (Por Martín Navarro Vásquez)