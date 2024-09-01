Olivia Newton-John (26 de septiembre de 1948 – 8 de agosto de 2022) fue una destacada cantante y actriz británico-australiana, famosa por su voz suave, su versatilidad entre géneros pop, country y soft rock, y su presencia carismática en cine y música.

Su papel como Sandy en Grease (1978) la convirtió en un ícono cultural global.

Entre sus éxitos más memorables están “I Honestly Love You”, “Let Me Be There” y “Physical”, este último convertido en himno de los 80.

Fue asimismo una voz activa en causas de salud, especialmente en la lucha contra el cáncer, tras sus propios enfrentamientos con la enfermedad.