A las Chivas del Guadalajara no les alcanzó y quedaron eliminadas de la liguilla al caer el sábado 2-1 ante Cruz Azul en un pletórico estadio Jalisco y quedaron fuera con global de 4-3. El entrenador del Rebaño, Gabriel Milito dijo estar muy orgulloso de sus jugadores jóvenes y aseguró que regresarán más fuertes para el siguiente torneo.

“Yo estoy convencido de que vamos por el camino que te acerca a ser protagonista a pelear por los títulos hoy no pudo ser pero lo hemos intentado hasta el final, los chicos se vaciaron dieron todo lo que tenían y no alcanzó, pero eso no me quita el orgullo que siento por ellos porque compitieron dando todo absolutamente todo. Con respecto a la gente muy agradecido por el apoyo incondicional tenemos que seguir en este momento más unidos que nunca y volveremos más fuertes el año que viene no tengo ninguna duda que volveremos más fuertes la temporada siguiente”.

En la categoría sub-21 Chivas se coronó campeón tras vencer al América con marcador global de 4 por 1. (Por Manuel Trujillo Soriano)