Diez personas, entre ellas seis integrantes de una familia y un menor de edad, fueron asesinadas a balazos dentro de un rancho en la comunidad de Texcalapa, municipio de Tehuitzingo, en la región Mixteca de Puebla.

La Fiscalía General del Estado informó que las víctimas corresponden a seis hombres, tres mujeres y un menor.

Además, confirmó que cuatro de los fallecidos eran trabajadores del lugar.

La fiscal Idamis Pastor Betancourt señaló que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible conflicto familiar, aunque las indagatorias continúan.

Tras el ataque, autoridades estatales, municipales, elementos del Ejército y la Guardia Nacional desplegaron un operativo en la zona para localizar a los responsables.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad de las víctimas.