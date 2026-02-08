A falta de que se haga oficial, Atlas y Chivas tendrán un refuerzo de última hora, cerca del cierre de fichajes.

Los Zorros estarán contando con un nuevo elemento en el ataque, con el charrúa Agustín Rodríguez de 27 años, y quien llega procedente de el equipo Juventud de Uruguay para cubrir el sitio que dejó el serbio Djuka.

Por su parte el Guadalajara sigue en la apuesta por elementos mexicoamericanos y, ya llegó a un acuerdo por los servicios de Jonathan Pérez. Solo falta que apruebe exámenes médicos para que se pueda hacer oficial su contratación. Pérez juega de extremo y llega procedente del Nashville de la MLS. (Por Martín Navarro Vásquez)