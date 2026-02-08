Los Leones Negros se llevaron una dura derrota al caer 5-2 de visita con Tlaxcala en el cierre de la fecha 5 de la Liga de Expansión MX.

Christian Mora con un doblete, Jordan Silva, Francisco Figueroa y Pablo González marcaron para el triunfo de los Coyotes; Por UdeG descontaron Edson Rivera y Carlos Cisneros.

Además Bryan Flores fue expulsado por los leones al 62 de acción.

La derrota representa el tercer descalabro en el torneo para los Universitarios que con cuatro puntos están en el lugar 12 de la clasificación. (Por Martín Navarro Vásquez)