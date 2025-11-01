Dos aviones de United Airlines colisionaron en la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York sin que se registraran heridos.

El incidente ocurrió cuando un vuelo procedente de Chicago impactó la cola de otra aeronave que esperaba despegar hacia Houston, lo que obligó a cancelar el viaje y evacuar a los pasajeros.

La jornada fue afectada, además, por fuertes vientos y la escasez de controladores aéreos derivada del cierre del gobierno federal.