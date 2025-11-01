En el marco del Día de Muertos, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en Palacio Nacional una ofrenda dedicada a las mujeres que han sembrado vida, sabiduría y resistencia en México.

El altar rinde homenaje a las mujeres indígenas y ancestras que han cuidado la tierra, curado con hierbas y preservado sus lenguas y tradiciones.

La mandataria aseguró que cada pétalo marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida para que se formara el México actual.