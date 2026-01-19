Un choque entre dos vehículos de carga pesada se registró este lunes en la autopista Zapotlanejo-Maravatío, a la altura del kilómetro 430, en sentido hacia Ocotlán, lo que provocó el cierre total de la vialidad durante varias horas.

Tras el impacto, uno de los tractocamiones se incendió y terminó completamente calcinado.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes sofocaron las llamas y realizaron maniobras de rescate y remoción.

Una vez controlada la situación, confirmaron la muerte de uno de los operadores, quien quedó atrapado entre el fuego al interior de la unidad.

El accidente generó una intensa carga vehicular, mientras los trabajos para retirar los tráileres siniestrados se realizaron a marchas forzadas.

Poco después de las dos y media de la tarde, las autoridades informaron que la autopista fue reabierta a la circulación, tras permanecer bloqueada por cerca de cinco horas. (Por Edgar Flores Maciel)