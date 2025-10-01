Con 357 casos en lo que va del año, Jalisco se ubica en el primer lugar nacional en contagios de sarampión.

De acuerdo con el informe diario del Gobierno Federal, la entidad reporta hasta el 18 de enero, el mayor crecimiento de la enfermedad en el país.

En la segunda posición está Chiapas con 183 y Sinaloa con 39.

El secretario estatal de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, atribuye el alza en los casos de sarampión a las fiestas decembrinas, por lo que le insiste a la población en vacunarse y no enviar a los niños enfermos a las escuelas. (Por Gricelda Torres Zambrano)