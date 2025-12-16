Dos hombres de entre 25 y 30 años resultaron gravemente lesionados tras un choque ocurrido en la carretera a Colotlán, a la altura del fraccionamiento Valle de los Molinos, donde un Chevrolet Aveo se impactó contra un tráiler y quedó parcialmente debajo de la pesada unidad.
El conductor del vehículo compacto sufrió lesiones de consideración, con probables fracturas en cadera y ambas piernas.
Elementos del Grupo USAR de Protección Civil y Bomberos de Zapopan realizaron maniobras con equipo hidráulico para liberar a los ocupantes, uno de ellos atrapado en la cabina.
Ambos fueron trasladados de urgencia a la Cruz Verde Niña Eva, donde permanecen en estado grave.
La zona fue acordonada por la Policía de Zapopan mientras se retiraban las unidades siniestradas. (Por Edgar Flores Maciel)
Choque entre auto y tráiler deja dos jóvenes graves en la carretera a Colotlán
