Dos hombres de entre 25 y 30 años resultaron gravemente lesionados tras un choque ocurrido en la carretera a Colotlán, a la altura del fraccionamiento Valle de los Molinos, donde un Chevrolet Aveo se impactó contra un tráiler y quedó parcialmente debajo de la pesada unidad.

El conductor del vehículo compacto sufrió lesiones de consideración, con probables fracturas en cadera y ambas piernas.

Elementos del Grupo USAR de Protección Civil y Bomberos de Zapopan realizaron maniobras con equipo hidráulico para liberar a los ocupantes, uno de ellos atrapado en la cabina.

Ambos fueron trasladados de urgencia a la Cruz Verde Niña Eva, donde permanecen en estado grave.

La zona fue acordonada por la Policía de Zapopan mientras se retiraban las unidades siniestradas. (Por Edgar Flores Maciel)