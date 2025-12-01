En el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar, el Gobierno de la República celebró el primer sorteo para asignación de casas para no beneficiarios de Infonavit o Fovissste, como explica la titular de Sedatu, Edna Vega.
“Esto se va a realizar el día de hoy y mañana en treinta entidades federativas, 147 municipios, se llevarán a cabo 154 sorteos para justamente seleccionar a las primeras personas beneficiarias del programa, sólo las primeras, no son las únicas. Vamos a arrancar este gran programa”.
Fue en Chignahuapan, Puebla, donde se llevó a cabo el primer sorteo para repartir las primeras 256 viviendas, de las cuales el 20 por ciento pertenecen al programa de vivienda en renta para jóvenes, 66 para adultos mayores y personas con discapacidad y el resto para personas inscritas en la Comisión Nacional de Vivienda. (Por Arturo García Caudillo)
Realizan el primer sorteo del Programa de Vivienda para el Bienestar
