Tres personas resultaron lesionadas tras un choque entre una camioneta particular y una unidad del Macrobús, registrado en la avenida Gobernador Curiel, a la altura de la calle 3, en la colonia El Dean, en Guadalajara.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta color negro intentó realizar una vuelta a la izquierda, lo que provocó que invadiera de manera intempestiva el carril exclusivo del autobús articulado, ocasionando un impacto lateral entre ambas unidades.

Como saldo del percance, tres personas presentaron lesiones consideradas leves.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y, tras la valoración inicial, los afectados decidieron firmar el desistimiento médico.

El accidente generó congestión vehicular en la zona durante aproximadamente una hora, mientras personal vial realizaba labores de apoyo y coordinaba la circulación para liberar la vía. (Por Edgar Flores Maciel)