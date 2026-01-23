El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, minimizó los bloqueos carreteros ocurridos en Michoacán tras la detención de El Botox, asegurando que la Guardia Nacional los controló de inmediato.

“Una respuesta muy oportuna por parte de la Guardia Nacional y también la policía estatal de Michoacán donde inmediatamente acudieron a las carreteras, a las vías de comunicación donde iniciaron bloqueos. Estos sujetos no tienen una base social, lo que tienen son personas, delincuentes que trabajan para ellos y que muchas veces, en este caso, fueron los que quemaron los vehículos, fueron ellos, no fue, digamos, una parte de la población. Más que una base social son delincuentes del mismo grupo que sí hicieron quemas de vehículos, pero que fueron controlados de inmediato por Guardia Nacional y por la policía local de Michoacán”.

Al mismo tiempo, aseguró que la población y el empresariado michoacano celebraron la detención de este delincuente y mencionó que seguirán las detenciones de integrantes de la organización que encabezaba. (Por Arturo García Caudillo)