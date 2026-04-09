Dos personas murieron tras un fuerte accidente registrado este jueves sobre la Carretera El Castillo, a la altura de la comunidad de Hella, en el municipio de El Salto.

El percance involucró a un tráiler, un vehículo compacto y una unidad de transporte público, quedando el automóvil prensado entre las dos unidades pesadas.

Paramédicos confirmaron en el sitio el fallecimiento de los dos ocupantes del vehículo particular, quienes quedaron atrapados entre los fierros.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de El Salto, junto con personal de Vialidad y Servicios Médicos Municipales, realizaron labores de rescate y atención en la zona.

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades.

La vialidad se mantiene parcialmente afectada debido a la presencia de unidades de emergencia y maniobras para retirar los vehículos siniestrados. (Por Edgar Flores Maciel)