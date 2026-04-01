Diputados de oposición reiteran la necesidad de que el director de Pemex y la secretaria de Medio Ambiente, comparezcan para explicar qué es lo que pasando y cuáles son las acciones que están llevando a cabo en torno al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, como explica el legislador Daniel Chimal.

“Que nos demuestren cuáles son las acciones que están haciendo porque muchos ciudadanos, mucha gente del Golfo está sufriendo por esta devastación ecológica. Nosotros estamos listos desde Acción Nacional y pedimos que la mayoría también esté dispuesta a hacer comparecer a estos funcionarios. Recordar que también nosotros desde la Comisión de Medio Ambiente teníamos agendada una reunión con la secretaria Alicia Bárcena que nos fue pospuesta. Entendemos que están trabajando a marchas forzadas para resolver este problema, pero creo que es muy importante que a través de la Cámara de Diputados la gente sepa qué es lo que está pasando y cuáles son las acciones al respecto”.

Por ello celebró que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, haya puesto este punto sobre la mesa. (Por Arturo García Caudillo)