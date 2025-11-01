Esta mañana se suspendió el operativo contraflujo de la avenida López Mateos debido al choque frontal de dos autos, esto poco antes de llegar al periférico en dirección sur norte.

El accidente arroja una persona lesionada.

Aparentemente uno de los vehículos confundió el sentido de circulación y fue lo que generó el accidente.

El operativo contraflujo de Avenida López Mateos permanece cancelado esta mañana.

En tanto, la vialidad se complica, sobre todo en dirección sur norte, por esta avenida López Mateos. (Por José Luis Jiménez Castro)