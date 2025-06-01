El peso mexicano amaneció en 18.34 por dólar con una apreciación de 0.5 por ciento, impulsado por expectativas de normalización monetaria en la Fed y datos económicos favorables, en una jornada de bajo volumen tras el feriado en Estados Unidos.

Los mercados reaccionan con cautela luego de la falla técnica en el Chicago Mercantile Exchange que interrumpió operaciones de futuros, petróleo y bonos, aunque se espera su resolución antes de la reapertura plena.