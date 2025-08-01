Un choque múltiple ocurrido en la autopista Guadalajara–Lagos de Moreno, a la altura del kilómetro 37 en el municipio de Acatic, dejó un saldo de 13 personas lesionadas: 10 en estado regular y tres más reportadas estables.

El accidente involucró a dos tráileres de caja seca, un camión tipo torton, una camioneta pickup y dos autos sedán, estos últimos con severos daños. Bomberos y rescatistas de Acatic acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas y entregarlas a los paramédicos para su valoración y traslado.

Las causas del percance no fueron reveladas. Elementos de la Guardia Nacional arribaron para realizar los protocolos correspondientes. La circulación permaneció cerrada hasta poco después de las 3:00 de la mañana, mientras se efectuaban maniobras para el retiro de las unidades siniestradas. (Por Edgar Flores Maciel)