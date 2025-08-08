Un incendio registrado la mañana de este jueves en una vivienda de la colonia Jalisco, en Tonalá, dejó como saldo la muerte de un hombre cuya edad no pudo determinarse debido a las graves quemaduras que presentaba.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Arenal y Pegueros, donde decenas de reportes al 911 solicitaron la presencia urgente de bomberos municipales. A su llegada, los cuerpos de emergencia trabajaron para sofocar las llamas y, al ingresar al inmueble, localizaron en una de las habitaciones el cuerpo calcinado de uno de los moradores, quien habría quedado atrapado.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio. La Fiscalía de Jalisco inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho. (Por Edgar Flores Maciel)