Un choque múltiple registrado la madrugada de este jueves en el paso a desnivel de avenida López Mateos e Inglaterra, en la colonia Vallarta Poniente de Guadalajara, dejó un saldo de cinco personas lesionadas y daños materiales.

El accidente se originó cuando el conductor de un vehículo compacto, de aproximadamente 50 años, circulaba presuntamente a exceso de velocidad.

Ante un cierre parcial por obras municipales, frenó de forma intempestiva, perdió el control, cruzó el camellón e invadió carriles contrarios, donde fue impactado de frente por otro automóvil y terminó incrustado contra un muro de contención.

Una camioneta pickup también resultó con daños menores.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los cinco lesionados. (Por Edgar Flores Maciel)