Este miércoles comenzó la temporada de las Grandes ligas y los Yanquis de Nueva York se presentaron de manera espectacular en el llamado Opening Day al vencer por blanqueada de 7 carreras por 0 a los Gigantes en la ciudad de San Francisco.

Gran labor del pitcher abridor Max Fried, en labor de 6.1 entradas, en las que toleró dos hits y concedió una base por bolas, a cambio de cuatro ponches. Trent Grisham y Ryan McMahonremolcaron dos carreras cada uno, y El Juez, Aaron Judge, tuvo una noche de espanto con cuatro ponches. (Por Martín Navarro Vásquez)