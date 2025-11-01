Un choque por alcance entre tres vehículos ocurrido la madrugada de este viernes en el Periférico Sur, a la altura de la colonia Toluquilla, dejó como saldo dos personas lesionadas y tres automóviles destruidos, reportados como pérdida total.

El accidente se registró cuando la conductora de un sedán se detuvo bruscamente en el carril de alta velocidad tras sufrir una ponchadura, provocando que dos autos que circulaban detrás no pudieran evitar el impacto, generando una colisión múltiple en la que uno de los vehículos giró en sentido contrario.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a dos jóvenes de unos 20 años, quienes presentaron golpes leves y crisis nerviosa, siendo reportados como estables.

La Policía Vial cerró parcialmente la circulación durante una hora para retirar los vehículos siniestrados. En el lugar se hallaron envases de bebidas alcohólicas, por lo que se investiga si alguno de los conductores manejaba bajo los efectos del alcohol. La responsabilidad del choque continúa bajo análisis pericial. (Por Edgar Flores Maciel)