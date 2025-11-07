La evaluadora de riesgos procesales Rosario “N”, adscrita a una comisaría estatal, fue vinculada a proceso por la jueza Susana Azzaid Betancourt Flores, acusada de delitos cometidos en la administración de justicia.

La resolución se emitió el 30 de octubre en los juzgados de Puente Grande, donde se acreditó que la funcionaria omitió realizar verificaciones de domicilio solicitadas por el Ministerio Público en octubre de 2022, durante la evaluación de tres detenidos.

Esa omisión impidió confirmar sus lugares de residencia, lo que llevó al juez a dictar prisión preventiva justificada, manteniéndolos encarcelados por tres meses.

Como medida cautelar, Rosario “N” deberá firmar mensualmente durante tres meses ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares.

La investigación fue iniciada tras una denuncia presentada por la propia Unidad ante la Fiscalía Anticorrupción, al detectar posibles irregularidades en el desempeño de la servidora pública. (Por Edgar Flores Maciel)