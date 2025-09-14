El boxeador tapatío Christian Medina logró la victoria más importante de su carrera al imponerse por nocaut en el cuarto asalto al nipón Yoshiki Takei en combate realizado en Nagoya, Japón para convertirse en nuevo campeón mundial de boxeo.

El Chispa Medina le quita el título y el invicto al japonés para quedarse con el fajín de peso Gallo de la Organización Mundial de Boxeo. En el primer round Medina dirigido por el entrenador Rafa Guzmán, mandó a la lona al asiático, pero fue en el cuarto cuando lo llevó a las cuerdas y con una serie de golpes, el réferi decidió detener la pelea. (Por Martín Navarro Vásquez)