El pedalista mexicano Isaac del Toro sigue encendido y cierra una semana espectacular luego de que este domingo se llevó la victoria en la carrera por el Trofeo Matteotti, una clásica ciclista que presenta un recorrido de 195 kilómetros. Es la cuarta carrera en los últimos días que gana Del Toro en Italia.

El azteca del Team Emirates se llevó el oro tras un recorrido con tiempo de 4:23:45. El portugués Rui Costa, fue segundo y el español Pau Miquel, tercero.

Cabe mencionar que Isaac competirá en el Campeonato Mundial de Ciclismo donde al ser sexto en el ranking mundial es favorito para ganar en la ruta. (Por Martín Navarro Vásquez)