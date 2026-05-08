El cantante Christian Nodal presentó a nivel mundial su nuevo sencillo “Miel con licor”, tema que marca su regreso musical tras semanas de discreción en redes sociales y recientes polémicas en torno a su carrera.

La canción aborda el contraste entre amor, pasión y dolor mediante una letra enfocada en el desamor.

El lanzamiento fue acompañado por un video lírico oficial en YouTube para que los seguidores puedan familiarizarse rápidamente con el tema.

“Miel con licor” formará parte del próximo álbum del intérprete sonorense, previsto para finales de mayo y compuesto por 14 canciones.

El estreno ocurre mientras continúan versiones sobre disputas legales relacionadas con los derechos de la marca artística del cantante, aunque el músico mantiene activa su agenda profesional bajo el respaldo de Sony Music México. (Por Katia Plascencia Muciño)