Aún bajo investigación y sin sanciones. Luego del incendio en el vertedero clandestino a un costado del TechnologyPark en Zapopan, que provocó una Alerta Atmosférica, el director municipal de protección civil, Mario Alberto Espinoza, detalló que, si bien el siniestro ya fue apagado, aún realizan indagatorias para determinar la causa del fuego y dar con los responsables del lugar.

“Continuamos con revisiones todavía porque este tipo de incendios representa un esfuerzo de alguna manera para la extinción con es bastante complicada porque requiere cobertura de material mineral y en este caso tierra, para evitar que continúen con las emanaciones que es lo que más afecta en este caso y todavía está semana hemos hecho recorridos y posteriormente seguirá el siguiente proceso que continúa”.

El propio presidente municipal de Zapopan Juan José Frangie declaró que darían con el propietario del predio para aplicar sanciones. (Por Gustavo Cárdenas)