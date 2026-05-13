La Agencia Central de Inteligencia rechazó haber participado en la muerte de Francisco Beltrán, “El Payín”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, luego de que CNN publicara que el hecho habría sido parte de una operación encubierta en México.

El reportaje sostiene que la explosión de una camioneta cerca del AIFA en marzo pasado no fue accidental, sino un ataque dirigido presuntamente facilitado por agentes de la CIA.

La portavoz de la agencia, Liz Lyons, calificó la publicación como “morbosa” y negó los señalamientos.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reiteró que México rechaza cualquier operación unilateral extranjera y sostuvo que la cooperación con Estados Unidos se limita al intercambio de inteligencia.