El próximo domingo 7 de junio, cuatro días antes de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de la República hará la presentación oficial del mini vehículo eléctrico mexicano Olinia, así lo expresa el coordinador de este proyecto, Roberto Capuano.

“Olinia es al mismo tiempo un proyecto tecnológico, es un proyecto industrial y es un proyecto para la gente, pero sobre todo, Olinia es un proyecto para México, es un proyecto de México para el mundo, porque ya estamos listos para abrir las puertas de nuestro talento y tecnología y asumir el rol de liderazgo que queremos. Es un proyecto pensado para responder a las necesidades reales tanto de las ciudades como de los pueblos de México. Es un vehículo de bajo costo, es accesible, cien por ciento eléctrico, por lo cual cuesta muy poco operarlo, inclusive menos que una moto”.

Comenzará producción en el 2027, se proyecta un primer impulso con 20 mil vehículos, pero se espera aumentar la capacidad a 50 mil. (Por Arturo García Caudillo)