La Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el escrito promovido por el diputado Germán Martínez Cázares en el que se cuestionan reformas al Poder Judicial, la Ley de Amparo, la Guardia Nacional y la llamada “supremacía constitucional”.

El organismo dio vista al Estado mexicano para que responda a los planteamientos, al considerar que las modificaciones podrían contradecir obligaciones internacionales previamente establecidas.

La solicitud fue aceptada como “amicus curiae”, figura que permite a terceros aportar argumentos jurídicos en el proceso de supervisión de sentencias.

Aunque la admisión no representa un fallo de fondo, abre la puerta a que el tribunal analice la compatibilidad de las reformas con los compromisos internacionales del país.