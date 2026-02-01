Los Halcones Marinos de Seattle celebraron este miércoles con su afición, el campeonato de la NFL que conquistaron el domingo, tras vencer a los Patriotas de Nueva Inglaterra por 29-13 en el Super Bowl LX celebrado en Santa Clara, California.

La ceremonia inicio en el Lumen Field casa de los Seahawks, donde los jugadores presumieron el trofeo Vince Lombardi, el segundo de su historia, para posteriormente continuar con un desfile por algunas de las principales avenidas de la ciudad y terminar en el centro, aunque el trayecto fue corto, las autoridades estimaron que alrededor de un millón de personas se dieron cita para festejar con su equipo. (Por Manuel Trujillo Soriano)