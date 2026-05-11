La desaparición de personas en México es grave, generalizada, indiscriminada e impune, sentencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al presentar este lunes un informe especial del 2018 a la fecha, explica la vicepresidenta, Andrea Pochak.

“La desaparición de personas constituye una grave crisis de derechos humanos en México porque es generalizada, indiscriminada y continúa ocurriendo por los altos niveles de impunidad. Al cierre del informe de la comisión en 2025 el país registraba más de 128 mil personas desaparecidas y se estimaba la existencia de alrededor de 70 mil cuerpos bajo custodia del estado sin identificar. Hoy el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta más de 133 mil registros de personas desaparecidas”.

Este informe del que se desprenden 40 recomendaciones al Estado Mexicano, señala en la actualidad al crimen organizado y a la diversificación de sus mercados ilegales como factor primordial.

Continúa además la complicidad con elementos de seguridad. (Por Gricelda Torres Zambrano)