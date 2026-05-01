Recortar el calendario escolar a última hora es una cortina de humo para que se deje de hablar de la asociación del partido en el poder con el crimen organizado, asegura el presidente del PAN, Jorge Romero.

“Que desde el PAN sabemos perfectamente cuando quieren ingenua y ridículamente sacar una cortina de humo. ¿Y qué creen? ¿Qué no vamos a hablar de lo que se tiene que hablar en este país? ¿Y qué es lo que hoy tenemos como oposición y como mujeres y hombres libres que gritar en este país? No nos vamos a cansar, lo anticipamos, no nos vamos a cansar, no va a pasar de moda, por así decirlo, para nosotros y nosotras, la denuncia de que el partido que hoy gobierna este país, Morena, es un partido asociado con el crimen organizado”.

Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del PAN presentó este lunes ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la solicitud de juicio político en contra del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha. (Por Arturo García Caudillo)