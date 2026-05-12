La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que Jalisco se mantiene como una de las entidades con mayor preocupación en materia de desapariciones, al concentrar más de 16 mil casos, la cifra más alta del país.

Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la CIDH, afirmó que aunque en la entidad se han impulsado algunas iniciativas e instituciones para atender la problemática, la situación continúa siendo crítica.

“Porque es uno de los estados más afectados y donde más duele la desaparición. Donde se han intentado algunas iniciativas, se han creado algunas instituciones, por supuesto hay colectivos muy activos con los que la Comisión Interamericana tiene contacto entonces, sí es un lugar de mucha alarma para la Comisión Interamericana en materia de desaparición”.

La representante del organismo internacional añadió que en Jalisco también preocupa el incremento de casos relacionados con reclutamiento forzado, así como investigaciones complejas como la del rancho Izaguirre. (Por Marck Hernández)