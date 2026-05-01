La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó una estrategia de coordinación con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Contraloría Ciudadana para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el municipio.

Como parte del plan, se implementará el programa “Fiscalía en tu Colonia”, mediante el cual personal especializado acudirá a distintos puntos de la ciudad para orientar a la ciudadanía y recibir denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción.

Las autoridades municipales informaron que actualmente Guadalajara cuenta con siete mecanismos de denuncia, entre ellos atención vía WhatsApp, línea telefónica, módulos itinerantes y buzones físicos.

Además, el gobierno tapatío mantendrá activa la estrategia “Guadalajara Honesta”, enfocada en promover servicios públicos transparentes y manejo responsable de recursos.