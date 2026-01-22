A 25 años del asesinato de Lilia Alejandra García Andrade, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia que ordena a México realizar una Ley para la protección de los huérfanos del feminicidio, explica Nosistema, Pablo Navarrete, abogado y experto en la materia.

“El primer desafío que tiene el Estado, la primera obligación es normar para saber cuántos casos de menores en orfandad se tienen en México. El segundo es que se tienen que generar todas las medidas para la atención integral de las poblaciones en orfandad, porque la corte lo que le dice a México y se lo constata, es que la falta de atención especializada a las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio es un problema estructurado”.

Pablo Navarrete, defensor de derechos humanos, califica como inaudito que a 25 años, México no cuente todavía con un registro nacional de huérfanos del feminicidio y por ende, no los proteja.

Espera que el Estado cumpla sin regateos la sentencia de 24 resolutivos, y trabaje de inmediato en la ley. (Por Gricelda Torres Zambrano)